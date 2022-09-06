Новоизбранная британский премьер действительно жесткая в принятии решений, отметил украинский министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что значит для украинско-британских отношений избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о том, что означает для украинско-британских отношений избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.

"Это означает продолжение политики Бориса Джонсона. Потому что госпожа Трасс, как министр иностранных дел Великобритании, была верным союзником Джонсона и в украинском вопросе занимала максимально жесткую проукраинскую, проевропейскую позицию. Поэтому, это означает продолжение политики жесткой и максимально всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

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Он добавил, что "Лиз Трасс чрезвычайно приятный человек в общении, но она настоящий лидер и действительно жесткая в принятии решений и в их имплементации".

"В этом плане она также является образцом высокой организованности и эффективности. Стоит ей принять какое-то решение, даже если оно чрезвычайно жесткое, она обеспечит его выполнение", - подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел подтвердил информацию о том, что ожидается телефонный звонок от Трасс к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уже достигнута договоренность о звонке, не буду раскрывать время, но звонок состоится, договоренность есть. И я не сомневаюсь, что визит в Киев также будет", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии и премьером. Она неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Сегодня 6 сентября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что посольство Украины в Великобритании уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев.

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