В НАТО заявили о сохранении солидарности с Украиной и Грузией.

Главы государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) обязались поддерживать реформы для приближения Украины к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после саммита Альянса в Брюсселе.

"Мы солидарны с нашими партнерами, которых ценим - Украиной и Грузией, и продолжим поддерживать их реформы, чтобы приблизить их к НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

Читайте такжеЗеленский просит Байдена четко прояснить возможность получения Украиной ПДЧ в НАТО9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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Автор: Виталий Саенко