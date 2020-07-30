"Время для отдыха не наступило": Кравчук согласился участвовать в переговорах по Донбассу

Первый президент Украины будет возглавлять украинскую делегацию в ТКГ.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом сообщил сам Кравчук в своем видеообращении, опубликованном в четверг.

Таким образом, Кравчук заменит в составе ТКГ Леонида Кучму, который на днях вышел из переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЗамена Кучмы на переговорах в ТКГ: Кравчука пригласили на встречу к Зеленскому

В обращении Кравчук сказал, что решил дать согласие на предложение президента Владимира Зеленского.

"Я при всем том, что в своей жизни что-то видел, прошел, и можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение - если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе - я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился ", - сказал Кравчук.

По его словам, предыдущая "нормандская встреча" и подготовка к будущей происходят по инициативе Зеленского, который "не боится принимать непопулярные решения". Кравчук также отметил необходимость объединения и внутри Украины, и за ее пределами.

"Должны искать путь и объединяться", - резюмировал он.

Читайте такжеЗеленский рассказал, кто может заменить Кучму в минской ТКГ: среди кандидатур - Кравчук

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Нынешний глава государства Владимир Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля президент сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще нескольких человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram