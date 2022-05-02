Президент Украины назвал санкции, введенные в 2014 году, слишком слабыми, которые позволили России думать о полномасштабном вторжении.

Президента Владимира Зеленского удивляет, что сейчас в России поднимается вопрос снятия санкций.

Об этом он заявил в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ.

В частности, глава государства опроверг очередную чушь министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на переговорах обсуждается снятие санкций с России.

"Я не владею этой информацией, упомянутой министром иностранных дел Российской Федерации. По тем договоренностям, которые еще не заключены, о которых говорили представители украинской и российской делегаций, то вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть поднят", - сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на те обстоятельства, при которых были введены санкции и на кого они направлены. Он подчеркнул, что причины, которые привели к санкциям, еще не решены.

"Санкции введены исключительно против России, поскольку именно она начала войну против украины, нарушила нашу территориальную целостность и суверенитет. Незаконная аннексия Крыма положила начало мелким санкциям, слабым по моему мнению, которые позволили России задуматься и осуществить полномасштабное вторжение в 2014 году. Потом был Донбасс, часть, которая была оккупирована. Затем, 24 февраля 2022 года, началось полномасштабное нападение России, полномасштабная война, полномасштабная оккупация Россией территории Украины. Это стало причиной жестких санкций: убийства, оккупация, незаконное вторжение. Война еще не закончилась, мы не вернулись на свои территории. К сожалению, Россия еще на нашей земле, она продолжает давить. Ничего не закончилось. Я просто удивлен, что поднимается вопрос снятия санкций", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах между Украиной и Россией среди прочего якобы обсуждают "вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие".

В ответ на эти фантазии Лаврова советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что "уж точно" в рамках переговорного процесса абсолютно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ.

"Так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение России. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", - сказал Подоляк.

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