Советник главы ОПУ посоветовал РФ отказаться от недостоверных комментариев о ходе переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на переговорах Украина и РФ среди прочего обсуждают денацификацию, статус русского языка и отмену санкций.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что, во-первых, ни разу за столом переговоров не видел Лаврова - ни очно, ни в онлайн формате.

Поэтому советника главы ОП несколько удивляет склонность Лаврова комментировать то, "в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса".

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", - добавил он.

В-третьих, Подоляк заявил, что "уж точно" в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ.

"Так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение России. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", - сказал он.

По словами советника руководителя Офиса президента, поэтому он уже в который раз настоятельно рекомендует представителям РФ отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса.

Как известно, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах между Украиной и Россией среди прочего якобы обсуждают "вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие".

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