Решение об отправке должно принять правительство страны.

Завтра, 1 февраля, Кабинет министров Латвии примет решение об отправке в Украину своих военных инструкторов.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

По его словам, в понедельник утром он встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине. Домбровскис объявил об амбициозной финансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

Кариньш отметил, что Латвия помогает Украине своими вооруженными силами и системами вооружения, а сегодня коалиция согласилась направить в Украину латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с военными инструкторами из Канады.

Депутат Европарламента Юрис Пуце добавил, что программа помощи координируется Канадой. Политик подчеркнул, что это не только важная мера, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, но и подтверждение успешного сотрудничества Латвии с Канадой в сфере военной обороны.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2015 года проводится операция UNIFIER - это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF), которая создана в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке Силовых структур Украины (ССУ). Операция помогает формировать и увеличивать возможности и способности ССУ, вместе с этим работая в направлении достижения взаимосовместимости с НАТО.

Читайте такжеЛатвия предоставит Украине оружие, но не военных - министр обороныКак сообщал УНИАН, Эстония, Литва и Латвия предоставят Украине дополнительную военную помощь. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin и Stinger.

Впрочем, в ЕС есть страны, которые целенаправленно блокируют поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. В частности, речь идет о Германии.

Так, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто является настоящим другом", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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