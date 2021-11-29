В то же время глава МИД отмечает, что сейчас нет свидетельств о том, что это решение РФ уже приняла.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что вариант с вторжением российских войск в Украину находится в Кремле "на столе".

Об этом Кулеба заявил в интервью латышскому порталу "Delfi", которое обнародовано на сайте МИД Украины.

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе". Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить желание у России от выбора в пользу вторжения. Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что вдоль украинской границы наблюдается мощное российское военное присутствие.

Читайте такжеУгроза на украинской границе: министр обороны выступит в Раде"Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, которая не предназначена для обороны. Например, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокирования радиосвязи", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что война не прекращается с 2014 года и имеет волнообразный характер.

"Я не знаю, будет ли это последняя волна и россияне в конце концов оттягивают силы, или это будет продолжаться годами. Не нужно пытаться угадать, что думает Путин, это бесполезное дело. Мы работаем над тем, чтобы быть сильными, и продолжаем упорно защищать нашу землю и ценности", - подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас у Украины другая армия с гораздо большим опытом, намного современнее, чем в 2014 году.

"И следует помнить, что Россия не смогла достичь всех своих целей даже тогда, в 2014 году, так что для российской армии "поход на Украину" сейчас отнюдь не будет легким", - убежден Кулеба.

Развертывание российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Читайте также"В обществе сеют страх и панику": в Минобороны прокомментировали вероятность вторжения РФ в УкраинуТакже в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко