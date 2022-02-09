Встреча состоится 10 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чего ждет украинская сторона от встречи политических советников лидеров "нормандского формата"в Берлине.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1".

Он считает, что сейчас необходимо как можно дольше держать Россию на дипломатическом треке.

"Сейчас все усилия направлены на то, чтобы держать Россию на дипломатическом треке. Если остановится дипломатия, то не останется ничего, кроме пушек, ракет и другого оружия, которое будет применено. Поэтому чем дольше длится дипломатия, тем лучше", - отметил Кулеба.

Читайте такжеГлавы МИД Украины и Франции назвали шаг, который Россия может сделать для деэскалацииМинистр рассказал, что на следующей встрече политических советников лидеров "нормандского формата" украинская сторона хочет обсудить возможность разблокирования работы ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Программа максимум на эту встречу в четверг - это договориться о разблокировании работы Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

Напомним, что политические советники лидеров "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции, России) встретятся 10 февраля в Берлине.

Нормандский формат: последняя встреча советников

26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече за две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.

Между тем, сами лидеры "нормандской четверки" последний раз собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. После Парижа новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.