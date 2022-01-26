Андрей Ермак рассказал, над чем будут работать стороны в ближайшие две недели перед встречей в Берлине.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал сегодняшнюю встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата", отвечая на вопрос о том, считает ли он встречу реанимацией "нормандского формата", и способен ли этот формат привести Украину к миру.

"Да, я считаю, что это реанимация "нормандского формата". Способен ли он (привести к миру - УНИАН)? Мы за 8 лет войны сегодня доверяем реальным делам и реальному результату, а не только разговорам", – отметил Ермак.

Он также рассказал, над чем будут работать стороны в ближайшие две недели перед встречей в Берлине.

"Я думаю, что сегодня все стороны сделали для себя выводы, чтобы прийти через две недели уже может с какими-то новыми предложениями. Мы четко понимаем, над какими разногласиями мы должны работать", - сказал глава ОП.

По мнению Ермака, все стороны переговоров в "нормандском формате" заинтересованы в том, чтобы через две недели также состоялась продуктивная дискуссия, и были достигнуты определенные результаты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" согласовали сегодня коммюнике, которое стало первым документ согласованным с 2019 года документом.

По его словам, главным результатом встречи является поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня.

Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.