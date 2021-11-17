Партнеры нашего государства будут предпринимать конкретные шаги для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, отметил глава МИД Украины.

Ключевые партнеры Украины готовы сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий не только словами, но и конкретными действиями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что по итогам его переговоров в Вашингтоне и Брюсселе удалось заручиться поддержкой партнеров.

"Заявления – это важно, не надо преуменьшать их значение. Но рецепт успеха – это заявления, санкции и военная поддержка Украины. В отличие от весны, когда партнеры ограничивались словами поддержки, сейчас они прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ. Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий", – заверил министр.

Читайте такжеДве страны ЕС предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае масштабной агрессии против Украины – КулебаГлава украинской дипломатии напомнил, что развертывание военной инфраструктуры России вдоль границы Украины весной было не просто попыткой запугать, а конкретным укреплением стратегических позиций вооруженных сил Российской Федерации.

"Нужно относиться серьезно к угрозам, но паниковать не надо. Все работают и реалистично оценивают ситуацию", – сказал он.

Кулеба отметил, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии после трехсторонней встречи с ним в Брюсселе было "беспрецедентно четким и жестким в отношении России".

"Французские и немецкие партнеры дали понять России, что новые агрессивные действия будут иметь последствия", – подчеркнул он.

Также министр сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением границы с Беларусью. Речь идет как об инженерном укреплении, так и о физическом присутствии, обмене разведывательными данными с партнерами, усиленной пограничной разведке для того, чтобы максимально защитить северную границу нашего государства.

Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой речь шла об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины.

Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Автор: Тамара Отовская