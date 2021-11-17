Ключевые партнеры Украины готовы сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий не только словами, но и конкретными действиями.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Он отметил, что по итогам его переговоров в Вашингтоне и Брюсселе удалось заручиться поддержкой партнеров.
"Заявления – это важно, не надо преуменьшать их значение. Но рецепт успеха – это заявления, санкции и военная поддержка Украины. В отличие от весны, когда партнеры ограничивались словами поддержки, сейчас они прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ. Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий", – заверил министр.
Читайте такжеДве страны ЕС предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае масштабной агрессии против Украины – КулебаГлава украинской дипломатии напомнил, что развертывание военной инфраструктуры России вдоль границы Украины весной было не просто попыткой запугать, а конкретным укреплением стратегических позиций вооруженных сил Российской Федерации.
"Нужно относиться серьезно к угрозам, но паниковать не надо. Все работают и реалистично оценивают ситуацию", – сказал он.
Кулеба отметил, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии после трехсторонней встречи с ним в Брюсселе было "беспрецедентно четким и жестким в отношении России".
"Французские и немецкие партнеры дали понять России, что новые агрессивные действия будут иметь последствия", – подчеркнул он.
Также министр сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением границы с Беларусью. Речь идет как об инженерном укреплении, так и о физическом присутствии, обмене разведывательными данными с партнерами, усиленной пограничной разведке для того, чтобы максимально защитить северную границу нашего государства.
Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой речь шла об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины.
Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.