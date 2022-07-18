Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте.

Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Forbes.

"Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, в других городах и штурмовые действия русских на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались прежними, изменился лишь способ их достижения". Способ с фронтальной атаки на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас. Каждой такой заявлением россияне демонстрируют не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожение Украины. Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается", - рассказал Кулеба.

Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте.

"Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов". Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокомунікував это с лидерами стран, которые намекали на переговоры. Эти лидеры тоже перестали об этом говорить", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

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