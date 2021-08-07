Дипломат подчеркнул, что Украина "является частью западного мира".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не считает, что Украина особенно сближается с Китаем.

Об этом он заявил в комментарии Голоса Америки во время рабочего визита в Вашингтон.

"Может кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности, или по вопросам стратегических отраслей экономики, мы прежде всего работаем с нашими западными партнерами - Европейским Союзом, Соединенными Штатами", – ответил глава министерства.

Главный дипломат страны также пояснил, что инцидент с отзывом подписи под призывом ООН в пользу китайской власти "исчерпан".

Читайте такжеПодготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую - посол"Мы провели подробные консультации, подробно разъяснили, что произошло, и обе стороны - как Украина, так и Соединенные Штаты и другие наши западные партнеры, вынесли свои уроки из этого - что делать, чтобы подобные ситуации не случались в будущем", – пояснил Кулеба.

Дипломат еще раз подчеркнул, что Украина "является частью западного мира".

"Но торговля с Китаем является объективной реальностью, и даже несмотря на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты в отношении Китая в сфере безопасности, торговля при этом движется своим путем. И именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", – уточнил Кулеба.

Что предшествовало

26 июня Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН писало, что Китай угрожал задержкой поставки вакцин от коронавируса CoronaVac, предназначенных для Украины, если она не прекратит поддерживать призыв ООН по более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

Уже 7 июля глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия в интервью китайской государственной газете заявлял, что политсила будет перенимать опыт коммунистического режима КНР. В связи с чем его однопартийцу Александру Корниенко пришлось уточнять, что же имел в виду "слуга".

18 июля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пригрозил, что Украина будет вынуждена переориентировать свои интересы на Восток, если в Евросоюзе и США будет усиливаться влияние российских лоббистов и будет реализована политика сдачи украинских интересов.

Автор: Яна Ставская