По словам нардепа, Украине был бы полезен опыт китайской "партийной меритократии" и построения стратегий.

Глава партии «Слуга народа», первый замглавы парламентской фракции СН Александр Корниенко считает, что Украине было бы полезно изучить и перенять организационный опыт Коммунистической партии Китая.

Об этом он рассказал в комментарии «Цензор.НЕТ». Как отметил Корниенко, он еще не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении. Но напомнил, что этот труд прочёл лидер фракции СН Давид Арахамия.

Говоря о том, какой опыт Украина может перенять у Китая в вопросе госуправления, нардеп отметил:

"Опыта разного много. Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идёт о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счёт своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95 миллионов членов. Учитывая такую структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они ж не берутся с воздуха. Там есть внутренне партийные школы, где проходят обучение и подготовку".

Отвечая на вопрос о том, нужно ли Украине перенять опыт Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко заявил:

Читайте такжеКитай допустил применение силы для возвращения Тайваня

"Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор - там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравится. Это тоже нормально. Но это (Китай. - Ред.) - наш наибольший торговый партнёр, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий".

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что его партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства.

Он отметил, что "Слуга народа" считает Китай важным стратегическим партнером Украины. По словам Арахамии, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров