Среди озвученных министром санкций - запрет торговли золотом, нефтью и ограничение доступа к криптовалютам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал список санкций, которые, по его словам, должны добить российскую экономику.

Об этом он заявил во время телемарафона.

Министр отметил, что под давлением санкций от ЕС, Америки и Великобритании российская экономика уже начала сыпаться.

Кулеба также перечислил санкции, которые попросил ввести в отношении России, чтобы окончательно добить врага экономически.

"Я озвучил конкретный список санкций, которые нужно еще дополнительно применить для того, чтобы закрыть любые пробелы в санкционном законодательстве, чтобы россияне не могли их обходить. ...Эти санкции, о которых я говорю, они касаются торговли нефтью, они касаются доступа России к криптовалютам, они касаются возможности продавать кому-то в мире золото, они касаются возможности для членов семей людей, которые принимали участие в принятии решения президента Путина по агрессии в Украине, жить и наслаждаться жизнью в западных странах", - сказал Кулеба.

Он посоветовал сторонникам агрессии России в отношении Украины ездить в соседнюю Беларусь.

"Пожалуйста, в Белоруссии чистый воздух, ездите на отдых, покупайте там себе дома, живите в свое удовольствие", - сказал министр.

Также он упомянул о серьезном инструментарии санкций, которые озвучил на заседании Совета министров. Кулеба не разглашает, какие конкретно это санкции, но отмечает, что "мы будем давить, пока не победим".

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