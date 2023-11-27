На прошлой неделе Россия и Беларусь воспользовались правом вето, чтобы предотвратить назначение Эстонии главой ОБСЕ в 2024 году.

Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц организации поддержать кандидатуру Мальты на должность председательствующей страны в ОБСЕ в 2024 году, после того, как председательство Эстонии было заблокировано РФ и Беларусью. Об этом в своей соцсети сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

"Большие решения, которые открывают путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ в 2024 году, должны быть подтверждены на Совете министров иностранных дел в Скопье (столица Северной Македонии-ред.). Спасибо Мальте за ваше желание взять на себя эту жизненно важную роль и всем коллегам за вашу гибкость и поддержку", - написал Османи.

Как известно, на прошлой неделе Россия и Беларусь воспользовались правом вето, чтобы предотвратить назначение Эстонии главой ОБСЕ в 2024 году. Москва выступала против этого еще с 2020 года, указывая на членство Эстонии в НАТО.

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Из-за сопротивления РФ Мальта получила предложение возглавить ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет и в то же время осудила российскую агрессию и присоединилась к санкциям против России как член ЕС.

ОБСЕ и Россия - последние новости

В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ спонсором терроризма, а "вагнеровцев" - террористами. В декларации содержится призыв к государствам-членам ужесточать международные нормы, которые четко признают террористический характер ЧВК "Вагнера" и ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации.

В прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все действия России в ОБСЕ направлены на "убийство" этой организации. Как отметил Кулеба, России не нужна безопасность и сотрудничество в Европе.

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