По мнению Кучмы, так кого-то называть можно "только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами - это их только обесценивает".

Второй президент Украины Леонид Кучма не ответил на вопрос, о том, убийца ли президент России Владимир Путин, и посоветовал журналистам не спрашивать об этом у президента Владимира Зеленского.

"Только не задавайте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения", - отметил Кучма.

По его словам, не стоит провоцировать тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. "А вести их таки придется. И цена эффектной обиды будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Потому что на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись - на Донбассе стреляют", - объяснил Кучма в интервью "Украинской правде".

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По мнению Кучмы, так кого-то называть можно "только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами - это их только обесценивает".

Он также напомнил, что президент США Джо Байден, назвал Путина убийцей, и почти одновременно пригласил его на встречу, где дружелюбно разговаривал и жал руку. Кучма убежден, что у Украины такой возможности не будет.

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Автор: Ирина Погорелая