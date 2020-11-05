В КС отметили, что речь идет не о земельной реформе, а о толковании "земельных" статей Конституции.

В рассмотрении дела об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины (относительно земли) объявлен перерыв.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

"Сегодня на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

Поэтому рассмотрение дела о конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» Конституционным судом отложено.

В то же время в КС отмечают, что речь идет не о земельной реформе, а о толковании "земельных" статей Конституции.

"Обращаем внимание, что сегодня рассматривалось лишь дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы", - добавили в суде.

Демарш судей Конституционного суда

Сегодня, 5 ноября, судьи КСУ Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский не явились на вечернее пленарное заседание суда.

По информации источника УНИАН в КСУ они не пришли с целью сорвать рассмотрение дела о толковании статей 13 и 14 Конституции, которые определяют землю и недра собственностью украинского народа.

Однако, по словам источника, на самом деле неявка Первомайского и Лемака может означать другое: "Это судьи, на которых влияет бывший председатель КСУ Станислав Шевчук, который сейчас прилагает усилия, чтобы вернуться в Конституционный суд и возглавить его".

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Автор: Дмитрий Хилюк