Министр утверждает, что президенту удалось «остановить демонтаж» антикоррупционной инфраструктуры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм и ответ СНБО и Зеленского.

Об этом он написал в Facebook.

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Кулеба считает, что Европа и международные партнеры увидели шаги президента и правительства по решению проблем из-за КСУ.

Министр утверждает, что президенту удалось «остановить демонтаж» антикоррупционной инфраструктуры.

«Драйвовый выдался день, но было четко понятно, что нужно делать. Был у меня сегодня лишь один сюрный момент: когда ты сидишь на заседании СНБО и понимаешь, что речь идет о защите страны от ее же Конституционного суда», – написал Кулеба.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционом суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: УНИАН