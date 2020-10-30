Директор НАБУ констатирует, что судьи "фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности".

В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро Украины, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда, фигурируют и сами судьи КСУ.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире Радио Свобода.

Читайте такжеЕрмак переговорил с послами G7 по скандальному решению Конституционного суда

"В первую очередь, среди производств фигурируют судьи Конституционного суда, которые принимали это решение. Это не первое решение, направленное против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ) касается судей Конституционного суда. Судьи, которые приняли решение относительно себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава НАБУ.

Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело "полную проверку".

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации), и по этим выводам НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовал в состоянии конфликта интересов", - добавил Сытник.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовые последствия) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская