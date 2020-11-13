Учредительный саммит Крымской платформы запланирован на май 2021 года в Киеве.

Эстония заявляет о намерении присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Читайте такжеВ МИД анонсировали первый саммит Крымской платформыОб этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в микроблоге Twitter.

"Эстония настроена участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в сообщении.

Что такое крымская платформа

Крымская платформа - переговорная площадка по Крыму - будет работать на нескольких уровнях.

Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень и четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения к работе платформы дополнительных интеллектуальных ресурсов будет создана экспертная сеть.

Учредительный саммит Крымской платформы запланирован на май 2021года в Киеве.

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Автор: Виталий Саенко