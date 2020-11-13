Эстония заявляет о намерении присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.
Читайте такжеВ МИД анонсировали первый саммит Крымской платформыОб этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в микроблоге Twitter.
"Эстония настроена участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в сообщении.
Что такое крымская платформа
Крымская платформа - переговорная площадка по Крыму - будет работать на нескольких уровнях.
Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.
Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень и четвертый - уровень неправительственных экспертов.
Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения к работе платформы дополнительных интеллектуальных ресурсов будет создана экспертная сеть.
Учредительный саммит Крымской платформы запланирован на май 2021года в Киеве.
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