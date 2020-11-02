Крымская платформа - формат, который консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма, защите прав человека в условиях временной российской оккупации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Францию ​​присоединиться к созданию международной платформы по деоккупации Крыма.

Читайте такжеТурция готова присоединиться к платформе по деоккупации Крыма - ЗеленскийКак сообщает МИД Украины, Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Министры обсудили динамику дипломатических усилий в рамках «нормандского формата». Французский министр дал положительную оценку усилиям Украины по созданию предпосылок для прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе и подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ.

Кулеба сообщил французскому коллеге об инициативе создания Крымской платформы - международного формата, консолидирующего усилия международного сообщества по деоккупации Крыма, защите прав человека в условиях временной российской оккупации.

"Международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации Крыма и его последствий", - сказал он.

Кулеба пригласил Францию ​​принять активное участие в работе Крымской платформы.

В свою очередь Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции о непризнании аннексии Крыма будет продолжаться, как и соответствующая политика ограничительных мер к Россию.

Французская сторона рассмотрит информацию об участии в Крымской платформе.

Что такое "крымская платформа"

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что изначально предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

23 сентября президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

6 октября президент сообщил, что ЕС готов присоединиться к этой платформе. В октябре о своей заинтересованности в этом переговорном процессе заявила Польша.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

20 октября в МИД сообщили, что Украина начала фазу активного продвижения международной платформы по деоккупации Крыма.

Как пояснили в МИД, "Крымская платформа" будет работать будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень и четвертый уровень - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Виталий Саенко