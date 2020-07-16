Кравчук заявил, что никто не может выполнять по отношению к Украине роль "училок"

Первый президент Украины отмечает, что ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы "советоваться с недругами и врагами".

Первый президент Украины, председатель Верховной Рады Украины (1990-1991 гг.), народный депутат I-IV созывов, Герой Украины Леонид Кравчук отмечает, что никто не может выполнять по отношению к Украине роль "училок" или вмешиваться в ее внутренние дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

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"Мы не имеем права, имея большую историю, великий народ, большую свободу и большую силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль училок или вмешивался в наши внутренние дела. И не имеет значения, на Западе ли это или на Востоке", - сказал Кравчук.

По его словам, ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы "советоваться с недругами и врагами".

"Единственное, чего мы не можем никогда и ни при каких условиях допустить, - советоваться с недругами и врагами. Потому что это унижает нас и делает, извините, каждого из тех, кто это допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким", - подчеркнул Кравчук.

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