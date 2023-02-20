Европейский союз в таком случае будет работать на одной волне с Вашингтоном.

Если Китай будет передавать оружие России, то такое действие Пекина станет "красной линией". Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник 20 февраля отреагировал на слухи о планах Китая помочь России в войне против Украины.

В минувшую субботу Боррель провел встречу с высокопоставленным китайским чиновником Ван И, где обратился к Пекину с беспокойством относительно действий Поднебесной.

"Я выразил нашу серьезную обеспокоенность тем, что Китай поставляет оружие России. Я попросил его не делать этого, и выразил не только наше беспокойство, но и то, что для нас это будет "красной линией" в наших отношениях", - передает слова Борреля ресурс Politico.

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Кроме этого европейским дипломат поделился ответом его китайского коллеги:

"Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что у них нет таких планов", — сказал Боррель.

До этого Боррель добавил, что несмотря на успокаивающие заявления китайских дипломатов, Европейский союз останется бдительным относительно этой ситуации.

Главы европейской дипломатии поддержали и министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе. Более того, глава литовского МИД Габриэлиус Ландсберги заявил, что Европейский союз будет работать единственно с США, если китайское оружие окажется у Кремля.

Отметим, что заявлению Борреля предшествовало высказывание 19 февраля "глубокой обеспокоенности" Госсекратерем США Энтони Блинкеном относительно угроз поставки Китаем оружия для российской армии. Тогда американский чиновник предупредил Пекин о возможности "серьезных последствий".

Китай и его вклад в войне России против Украины

Одну из китайских компаний было уличено в поставках России комплектующих для ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Пекина Кремлю может стать причиной мировой войны.

19 февраля глава МИД Китая прибыл с визитом в Москву - он будет находиться в столице РФ два дня.

В то же один из западных ресурсов заявил, что Пекин хочет испытать свое оружие на российской армии перед войной против США.

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