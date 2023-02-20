Глава китайской дипломатии приехал с визитом в РФ незадолго до годовщины вторжения российских войск в Украину. Это вызвало беспокойство относительно возможного сотрудничества стран в вопросе поставок оружия.

Глава МИД Китая глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И приехал с визитом в Москву в рамках завершения своего дипломатического турне по Европе. Это вызвало немалое беспокойство на фоне новостей о возможности поставки летального оружия со стороны Китая России.

По данным российского издания "Коммерсант", главный дипломат Китая прибыл в Москву вечером 19 февраля. Он будет находиться там два дня. Ожидается, что во время своего визита Ван И встретится с российскими коллегами для углубления отношений между КНР и РФ. Об этом накануне визита главы ведомства заявил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе, а также по острым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес",- сказал он.

Программу встреч в Москве стороны до сих пор не афишировали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай сохранять "прагматичную позицию" и не поддерживать Россию вооружением. Соответствующее заявление Зеленский сделал накануне визита главы правительства Италии Джорджии Мелони в Киев, пишет Bloomebrg.

"Наши отношения с Китаем всегда были очень хорошими, у нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах всех, чтобы они не менялись", - сказал он.

Китай ведет двойную игру в войне РФ с Украиной

Напомним, недавно в США заметили тревожные тенденции в поведении Китая в контексте ее отношений с Российской Федерацией.

Как известно, сейчас у КНР есть свое видение территориальной целостности Украины. Недавно глава МИД Китая Ван И отметил, что Китай представит собственные мирные предложения для Украины и России в рамках окончания военных действий.

В Вашингтоне считают, что Китай умышленно называет себя сторонником мирного варианта окончания российско-украинской войны, и одновременно планирует утвердить решение об оказании летальной военной помощи России. США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае реализации такого решения.

Сегодня представитель США в ООН заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит оказать летальную военную помощь России для ее войны против Украины.

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