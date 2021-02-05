На многих заблокированных телеканалах Медведчука по документам работали по одному человеку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал отчеты в отношении заблокированных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и сообщил, что средняя зарплата на них составляла 5 тысяч гривень.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УП.

"Мы работаем с фактами, мы работаем с документами, и не можем работать с эмоциями. То, что касается полутора тысяч человек, о которых делают заявления, что они потеряли работу... С каждого предприятия, которые находятся под санкциями, они мониторятся. Соответственно, я могу сказать: предприятие "ТВ выбор" в 2020 году количество работающих - один человек, "Новый формат" - один человек, "Орианта" - один человек, "Телекомпания "112 ТВ" - 33 человека, "Партнер ТВ" - один человек, "Лидер ТВ" - один человек. У нас есть средняя заработная плата в этих компаниях, я могу сказать, что это бедные люди. Средняя заработная плата составляет 5 тысяч гривень. Это те отчеты, которые имеет СНБО, когда мы готовились ко всем процедурам компаний господина Козака", - рассказал Данилов.

Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский предложил трудоустроить уволенных людей из закрытых телеканалов и даже увеличить им зарплату на 20-25%.

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Напомним, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и коллеги владельцев телеканалов сообщают, что из-за санкций с телеканалов уволили "полторы тысячи журналистов".

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: УНИАН