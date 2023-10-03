Западные партнеры рассматривают борьбу с коррупцией как то, что необходимо Украине для получения поддержки.

США рассматривают коррупцию в Украине как реальную угрозу, в то же время констатируют, что Киев принимает агрессивные меры для ее преодоления и ожидают, что власть будет продолжать их принимать.

"Мы очень четко и прямо говорили с нашими украинскими коллегами по этому вопросу. ... Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия, и это включает агрессивные действия для преодоления коррупции, предпринятые за последние несколько недель. И мы приветствуем продолжение ими этих шагов", – заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

Он также подтвердил сообщения СМИ о том, что западные партнеры рассматривают борьбу с коррупцией как то, что необходимо Украине для получения поддержки.

Видео дня

"Я часто вижу, как это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конечном итоге реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС. И это, безусловно, правда. Вы видите членов Конгресса, которые говорят, что они хотят, чтобы Украина приняла антикоррупционные меры. Вы видите, как члены ЕС говорят, что они этого хотят, и поэтому важно, чтобы Украина показала, что они делают эти шаги. Но это также важно для способности Украины строить долгосрочную экономику, которая может поддерживать те усилия, которые мы ожидали увидеть. Они будут соседями России всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать российскую агрессию в будущем", – добавил Миллер.

Требования США по реформам в Украине - это надо знать

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи.

В посольстве США в Украине предоставили объяснение и отметили, что этот перечень был дан как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Киева. Речь идет, в частности, о поддержке реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Вас также могут заинтересовать новости: