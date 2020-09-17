Накануне состояние Кернеса ухудшилось.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес перенес перелет в Германию "абсолютно нормально". В горсовете признали, что на этой неделе состояние Кернеса ухудшилось, медики связывают это с ранением после покушения в 2014 году.

Читайте такжеКернеса в тяжелом состоянии доставили в "Шарите": появилось видео с "эвакуационного" самолета

Об этом на брифинге 17 сентября заявил спикер горсовета Юрий Сидоренко, пишет Суспільне. Харків.

"Ночью он был доставлен специализированным медицинским самолетом в Германию в противоковидной капсуле — по последним медпротоколам, больные COVID-19 транспортируются именно таким образом", - сообщил Сидоренко.

"Доставлен был не так, как представляли это некоторые "дружелюбные" паблики, не на аппарате, он был подключен к аппарату высокопоточной подачи кислорода. Он был абсолютно в сознании и сейчас находится в сознании, что подтверждает его друг Павел Яковлевич Фукс, который обнародовал даже видео с самолета, который с ним общался", — добавил он.

По его словам, мэр не хотел покидать Украину.

"Сам Кернес не хотел покидать Украину и ехать на лечение в Германию, но под давлением близких и родных он на это согласился. Полет самолетом перенес абсолютно нормально, это может свидетельствовать о том, что состояние ого здоровья не так плохо, как представляют "дружелюбные" паблики, иначе бы врачи даже не согласились на его транспортировку", — сказал Сидоренко.

Состояние Кернеса на днях ухудшилось.

"Во вторник, кажется, произошло ухудшение здоровья, мы это признаем, но настаиваем на том, что все разговоры, все слухи, все сплетни о коме, об отеке мозга, инсульте являются фейками, которые запускаются специально и спровоцированы обострением не только осенним, но и обострением политической болезни, политическими гонками", — сказал Сидоренко.

Обострения врачи связывают с ранениями, которые Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года во время пробежки, на него произошло покушение в результате этого покушения был поврежден позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень. От этого Геннадий Кернес пришел в себя, но COVID-19, спровоцировал не только воспаление легких, но эхо того выстрела.

"Насколько я понимаю, сейчас жизни Кернеса ничего не угрожает", — сообщил представитель мэрии.

В клинике в Германии Кернес пройдет полное обследование.

Кернес заболел коронавирусом: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа. Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.

Позже "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко подтвердила, что у Кернеса - коронавирус. Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.

17 сентября Telegram-канал Харьков NOW сообщил, что Кернеса госпитализировали из-за обострения хронических заболеваний. По информации Newsroom, харьковского мэра будут лечить в клинике Charite.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко