Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом глава правительства сообщил на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, премьер сообщил, что детально прорабатываются все этапы подготовки к постепенному смягчению карантинных норм.
Шмыгаль добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.
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На совещании также говорилось о том, что сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам.
В то же время было отмечено, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Нацполиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.
В свою очередь, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение «Дій вдома». Несколькими днями ранее таких было 50%.
«Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения - лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина», - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал смягчение карантинных мер с 11 мая.
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