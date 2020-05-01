Смягчение карантина в Украине начнется с 11 мая – Степанов

Министр здравоохранения Украины заявляет, что на сегодняшний день ситуация позволяет делать смягчения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчение карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть: мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения, все наши действия основываются на мнении специалистов, мнении эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают, как себя надо вести в таких ситуациях - пандемии, которая сейчас есть в Украине», - заявил Степанов.

«11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодня это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что они в будущем, эти наши действия не ухудшат ситуацию», - подчеркнул министр.