Он отметил, что только Монастырский воздержится.

Завтра, 16 июля, за кандидатуру Дениса Монастырского на должность руководителя Министерства внутренних дел во фракции "Слуга народа" будут голосовать "все живые".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он отметил, что во фракции "все голосуют". "Все живые, кто будут, все будут голосовать", - отметил он.

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По его словам, воздержится только Монастырский.

На вопрос, почему Монастырский не голосовал за отставку Арсена Авакова, Корниенко отметил, что накануне назначения на должность руководителя МВД "я не голосовал бы вообще нигде, занимался бы другими делами, готовился к тому, что завтра я стану руководителем самого мощного на сегодняшний день силового министерства".

Отставка Авакова: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

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Автор: Надя Пришляк