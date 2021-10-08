Внеочередные заседания могут инициировать для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает проведения внеочередных заседаний парламента с 19 по 22 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По его словам, 19 или 21 октября может быть "внеочередное евроинтеграционное заседание, которое будет касаться саммита".

Корниенко добавил, что это будет хорошим сигналом, даже если украинская делегация приедет на саммит не с принятыми и подписанными законами, а с законопроектами принятыми в первом чтении.

Читайте такжеНардеп Анна Скороход сознание в здании комитетов Рады, ее забрали в больницу"Это хороший сигнал для партнеров, что мы идем нашим курсом евроатлантической интеграции", - подчеркнул он.

Ранее Корниенко анонсировал съезд партии "Слуга народа" в середине ноября. Он отметил, что есть необходимость перестроения работы внутри фракции в связи с возможными его кадровыми "приключениями".

В СМИ появилась информация, что Корниенко могут избрать первым вице-спикером парламента с учетом отставки Разумкова и избрания председателем Рады Руслана Стефанчука.

Корниенко выделил 7 направлений, по которым могут произойти изменения в работе Верховной Рады.

Отставка Разумкова и назначение Стефанчука

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

Новым председателем парламента 8 октября стал Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского.

Автор: Надя Пришляк