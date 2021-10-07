Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил внесения изменений в Регламент Верховной Рады.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, который может быть избран первым вице-спикером Верховной Рады, выделил 7 направлений, по которым можно изменить работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, как он совместно с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком, которого могут избрать председателем ВР, хотят видоизменять Регламент парламента, работу Аппарата ВР и президиума.

"Я уже насчитал около 7 направлений, по которым можно этой реформой заниматься. Это очень широкое поле: от изменений в Регламент, которые сделают невозможным поправочный спам и переведут больше фокус на обсуждение, на дебаты. Мы видели выводы Миссии Кокса, и мы их разделяем, что надо усилить комитеты и большую часть обсуждений перенести в комитеты, комитетские прения проводить", - сказал Корниенко.

Кроме того, он добавил, что есть вопросы относительно "графика работы" Верховной Рады.

"Есть рекомендации той же Миссии Кокса, и они достаточно логичны: неделя работы в комитетах, так называемая, - ее тоже наполнять пленарными заседаниями", - отметил он.

Также, отметил Корниенко, есть вопросы касательно работы Аппарата Верховной Рады.

"Мы будем этим заниматься серьезно. Это, в первую очередь, реформа всех процессов, их диджитализация, ускорение", - пояснил представитель фракции "Слуга народа".

Среди прочего, Корниенко привел пример, что необходимо урегулировать вопрос относительно механизма отстранения председательствующего на пленарном заседании, ведь его можно пытаться отстранять множество раз на одном заседании, что может блокировать работу на заседании.

Читайте такжеНового спикера Рады парламент будет выбирать в пятницу

Планируется также улучшить коммуникативную составляющую в парламенте, модернизировать телеканал "Рада" и "инвентаризировать" 4 тысячи аккредитованных в парламенте представителей СМИ.

"Мы понимаем, что многие люди просто получили допуск в кулуары, ходят, какие-то решают вопросы", - сетует Корниенко.

Он подчеркнул, что в парламенте должны работать профессиональные журналисты.

Модернизировать также планируется пресс-центр на третьем этаже парламента

Читайте такжеАрахамия полностью отвергает вариант их коалиции с "Батькивщиной"

Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Справка УНИАН. Пэт Кокс - президент Европарламента в 2002-2004 годах. В 2015-2016 годах возглавлял миссию ЕП по оценке деятельности Верховной Рады, рекомендации миссии стали основой "дорожной карты" реформирования ВР.

Автор: Таня Поляковская