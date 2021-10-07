Корниенко отмечает, что в случае избрания первым вице-спикером парламента сможет оставаться председателем партии.

В середине ноября планируется съезд партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

"Мы планируем съезд партии... где-то на середину ноября. Потому что у нас сейчас в связи с возможными моими кадровыми приключениями далее возникает необходимость немного в партии внутри перестроить работу, чтобы я мог делегировать свои задачи, ответственности коллегам", - сообщил депутат.

Он добавил, что для этого нужно собрать съезд, внести изменения в Устав партии и в состав ее руководящих органов.

Читайте такжеАрахамия рассказал о судьбе не поддержавших отставку Разумкова "слуг"На уточнение УНИАН, будет ли он оставаться председателем партии в случае избрания его первым вице-спикером парламента, Корниенко сказал: "Да, буду оставаться председателем партии".

Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Таня Поляковская