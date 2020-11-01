В частности, в Совете Европы предлагают изучить возможные альтернативные пути обеспечения борьбы с коррупцией без роспуска действующего состава КСУ.

В Совете Европы советуют Украине подумать над серьезными последствиями в случае прекращения полномочий судей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в письме президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марина Мрчела председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

"Мы настоятельно призываем все же подумать о вредных, серьезных и долгосрочных последствиях для вашей страны возможного поспешного решения относительно увольнения судей Конституционного суда. Мы призываем вас изучить возможные альтернативные пути обеспечения того, что борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами будет оставаться приоритетом вашей страны", - отмечается в письме.

Также сказано, что GRECO продолжит отслеживать соблюдение Украиной международных антикоррупционных стандартов, а Венецианская комиссия и Совет Европы в целом готовы срочно, но с учетом необходимого времени, осуществить тщательный анализ возможных вариантов, чтобы помочь в разработке конкретных решений для урегулирования сложившейся ситуации.

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко