Адвокат пояснил это тем, что митинг под судом представляет опасность для его подзащитного, который, по словам адвоката, является спецсубъектом и имеет госохрану.

Уволенный указом президента Украины Владимира Зеленского с должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на избрании ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня должно было состояться заседание под председательством судьи Павла Вовка, который должен был рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании Тупицкому меры пресечения в виде залога в 45 тысяч гривен.

На заседание суда явился только его адвокат, который сообщил, что якобы Тупицкий прибыл по адресу суда, однако увидел митинг, который представляет для него опасность. По словам адвоката, его подзащитный пытался пройти в суд с других сторон квартала, где расположены другие административные учреждения в том же доме, что и суд, в частности пожарная часть и полиция, однако не смог этого сделать. Потому он как охраняемое лицо, не решился пройти через митинг.

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Учитывая это, судья перенес заседание на 10:00 7 апреля.

В то же время митинг возле суда - около трех десятков молодых людей - собрался на самом деле в поддержку Тупицкого и против Зеленского. На плакате, который держали митингующие, было написано, что Конституционный суд - это "последняя защиту земли".

Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Председатель КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.

19 января 2021 года в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, по которому является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его не вручение, не приобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

1 февраля стало известно, что Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ. Тупицкий просил признать указ противоправным и недействительным.

3 февраля Верховный суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. ВСУ добавил, что официальное толкование Конституции об объеме полномочий президента является юрисдикцией Конституционного суда.

4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта 2021 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины".

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Автор: Дмитрий Хилюк