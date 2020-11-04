Дипломаты подчеркнули, что надо укрепить антикоррупционные институты и создать судебную систему, которая будет иметь доверие народа.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) на встрече с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым заявили о необходимости быстрых действий для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда.

Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте председательства США в "группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", - говорится в заявлении.

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"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - подчеркнули послы.

Скандал с решением КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

3 ноября ряд народных депутатов призвали 11 судей Конституционного суда Украины, которые поддержали решение о неконституционности некоторых норм законодательства относительно е-декларирования, подать в отставку.

Соответствующее заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"). Он отметил, что его подписали многие депутаты. При этом не уточнил, сколько именно.

Сегодня, 4 ноября, утром Давид Арахамия и ряд других депутатов подали в Конституционный суд заявление с призывом к 11 судьям подать в отставку.

Обращение к КС подписали 226 депутатов.

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Автор: Виталий Саенко