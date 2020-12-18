По ее убеждению, конституционный кризис можно урегулировать.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что кризис, вызванный решениями Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных органов, можно преодолеть путем судебной реформы.

Читайте такжеВыводы "Венецианки" лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ – СтефанишинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Фельдгузен сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума, организованного Фондом «Открой Украину».

"Я вижу определенные шансы в ситуации с конституционным кризисом, потому что вдруг все начали говорить о необходимости судебной реформы. Я уже об этом говорила, и я думаю, что это вторая реформа, которая фундаментально изменит Украину вместе с процессом децентрализации, и сделает ее более успешной страной", - отметила дипломат.

Фельдгузен убеждена, что 2021 год не будет простым ни для Украины, ни для Евросоюза.

"У нас у вех есть свои проблемы, но я думаю, что вместе мы сможем преодолеть эти вызовы, и Германия, безусловно, будет стоять на стороне Украины", - сказала она.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для разрешения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: Виталий Саенко