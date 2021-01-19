Особое внимание следует уделить таким "тарифным проектам", как взимание средств за эвакуацию автомобиля, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и получить разъяснения на местах относительно их завышения.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента к поручению президента проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны.

"Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости, глава государства поручает заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взимание средств за эвакуацию автомобиля, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

"Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан. Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное обоснование в платежках. Учитывая также, что Кабинет Министров, со своей стороны, предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление", - отметили в пресс-службе главы государства.

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Тарифы на газ в Украине

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей. С 1 января в Украине возросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза возросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения и установить предельную цену на газ, несмотря на внедрение конкурентного рынка газа с 1 августа 2020 года. На эту инициативу негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Светлана Закелова