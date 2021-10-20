Этой ситуации должны дать оценку избиратели, а также Рабинович не получит зарплату за этот день.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала поездку сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича в Москву вместо посещения пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно этой ситуации и возможного наказания Рабиновича за такой "прогул".

"Если говорить о том, выплатят ему зарплату или не выплатят, то нет, он не получит зарплату за этот день, конечно. Это неуважительная причина (для пропуска работы в парламенте - УНИАН)", - сказала Кравчук.

В то же время, добавила она, оценку этой ситуации должны дать и избиратели.

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"По поводу какой-то политической ответственности, то здесь должны дать оценку избиратели: человек, который получает зарплату за то, что работает народным депутатом, должен быть в парламенте, разбираться в законах, объяснять своим избирателям, едет вместо этого в столицу страны-агрессора на такую... как ездит вассал к сюзерену своему", - подчеркнула депутат.

На уточнение, о какой сумме за один день работы идет речь, Кравчук пояснила: "Если у нас всего зарплата 34-35 тысяч, у кого-то еще какие-то надбавки, - поделите на 30 дней... Если человек пропускает рабочий день, то не получает за этот день заработную плату".

В свою очередь, член Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, комментируя УНИАН поездку Рабиновича, заметил, что "те вещи, которые позволяет себе Рабинович, не соответствуют статусу народного депутата Украины".

"Мы будем рассматривать этот вопрос. И я думаю, что нужно получить ответы на эту политическую позицию, которую высказывал Рабинович, находясь в логове врага", - сказал он.

Поездка Рабиновича в Россию

Накануне, 19 октября, соратник Медведчука, член ОПЗЖ Вадим Рабинович был замечен на Красной площади в Москве.

Он сообщил, что встречался с заместителем главы Администрации Путина Дмитрием Козаком: "Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше".

Также украинский депутат выложил фото с совместной встречи с первым зампредом президентской фракции РФ "Единая Россия" Вячеславом Макаровым.

В день визита Рабиновичем Москвы состоялось пленарное заседание Верховной Рады Украины, поэтому нардеп прогулял рабочий день.

Автор: Таня Поляковская