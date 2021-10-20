По словам председателя комитета, этот вопрос не успели подготовить для рассмотрения на сегодняшнем заседании.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины сегодня не рассматривал вопрос относительно высказываний народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кальченко.

Отвечая на вопрос, рассматривался ли сегодня на комитете вопрос о ситуации с высказываниями Третьяковой, он ответил: "Нет, потому что обращение вчера вечером только поступило. Так что мы просто не успевали, поэтому на следующем заседании рассмотрим".

Скандал с Третьяковой: что известно

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий.

После того, как стало известно о смерти Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". Позже на заседании ВР, вместо извинений, она пыталась убедить, что была права.

После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просят на 5 дней отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях.

В группе "Партия "за будущее" настаивают на отзыве Третьяковой с поста председателя комитета.

Автор: Таня Поляковская