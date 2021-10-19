В то же время, председатель фракции "Слуга народа" отмечает, что Галину Третьякову все же нужно наказать.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает возможным снятие народного депутата от "СН" Галины Третьяковой с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли снятие ее с должности председателя комитета, Арахамия сказал: "Мне кажется, что нет... Было высказывание, за высказывание есть наказание, которое определено Регламентом. Надо это наказание на нее наложить".

В то же время глава фракции добавил, что осуждает Третьякову за ее высказывания и считает, что она должна быть наказана.

Он также отметил, что социальный комитет является "очень тяжелым" и работать в нем нелегко.

На вопрос УНИАН, поддерживает ли фракция "СН" инициативу по снятию Третьяковой с председательства в комитете, Арахамия ответил:"Нет, не поддерживает". В то же время он добавил, что их фракция на своем заседании этот вопрос еще не обсуждала. А лично он поддерживает только наказание в виде отстранения ее от участия в 5 заседаниях ВР.

Кроме того, на вопрос УНИАН относительно заявления члена Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народного депутата от "СН" Павла Фролова о том, что к ним еще не поступили обращения относительно ситуации с высказываниями Третьяковой, Арахамия отметил, что "не может такого быть".

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"Мы направляли. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру", - сказал он.

Смерть нардепа Полякова

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий.

Высказывания Третьяковой о смерти Полякова

После того, как стало известно о смерти Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". Позже на заседании ВР, вместо извинений, она пыталась убедить, что была права. После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просят на 5 дней отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях. В группе "Партия "За майбутнє" настаивают на отзыве Третьяковой с должности председателя комитета.

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Однако, первый замглавы ВР Александр Корниенко считает, что высказывания народного депутата вне парламента не являются "формальным основанием" для отстранения его от участия в пленарных заседаниях. По снятию Третьяковой с поста главы комитета Корниенко отметил, что это "другой процесс".

Впрочем, депутаты партии "Слуга народа" выразили возмущение Галине Третьяковой из-за ее комментария о смерти народного избранника Антона Полякова. "Галя, лучше жуй, жвачку", - написал один из депутатов. Другие однопартийцы начали массово покидать чат "СН" в знак протеста.

Автор: Таня Поляковская