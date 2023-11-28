Прокурор САП пытался обжаловать решение суда о закрытии производства относительно рассмотрения ходатайства о наложении ареста на имущество Коломойского.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на определение следственного судьи ВАКС о закрытии производства по рассмотрению ходатайства об аресте имущества бизнесмена Игоря Коломойского.

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда огласила судья Даниила Черненькая. В частности, сторона обвинения обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября об отказе применить меру пресечения в виде ареста имущества Коломойского. В частности, суд тогда пришел к выводу о существовании оснований для закрытия производства относительно рассмотрения ходатайства о наложении ареста на имущество Коломойского. Также детектив обратился с этим ходатайством в суд вне срока досудебного расследования.

Сегодня, 28 ноября, апелляционная палата ВАКС решила оставить апелляционную жалобу прокурора САП без удовлетворения.

Адвокат Олег Пушкарь после оглашения постановления суда отметил, что попытки прокура САП добиться того, чтобы было проведено новое судебное разбирательство с возможностью ареста имущества Коломойского, никоим образом не подкреплены уголовным процессуальным законом. "Прокурор ссылался на общие принципы уголовного производства, ссылаясь на то, что якобы они не урегулированы. Поэтому, по моему мнению, это было не очень законное требование", - сказал Пушкарь, и добавил, что по этой причине в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по решению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. на бездеятельность Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

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