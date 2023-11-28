EGL и Коломойский будут исключены из реестра акционеров JKX Oil&Gas LTD, узнали журналисты.

Доля украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas LTD стала собственностью Великобритании.

Компания JKX, ссылаясь на Регистратора корпоративных дел на Британских Виргинских Островах (BVI), сообщила, что 1 ноября прошлого года Eclairs Group Limited (EGL, зарегистрированная на BVI) исключена из реестра и в соответствии с законодательством Островов ликвидирована 4 июля текущего года.

"Акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь перешли в собственность Короны", - говорится в заявлении компании.

Видео дня

Это фактически означает, что эта доля стала собственностью Британии, поскольку Британские Виргинские Острова входят в ее состав, пишет "NV Бизнес", ссылаясь на сведения собеседника, который знаком с деятельностью компании.

EGL до ликвидации была главным акционером JKX, ее доля составляла 32,66%. Журналисты отметили, что опосредованный контроль над EGL имел Коломойский. Источник издания добавил, что также свою долю в JKX потерял Боголюбов, который был ее акционером через EGL.

"Соответственно, EGL и Игорь Коломойский будут исключены из реестра акционеров JKX Oil&Gas LTD, потому что не имеют прямого или опосредованного участия в компании", - говорится в материале.

Важные новости - сегодня это стоит знать

JKX Oil & Gas PLC перерегистрировалась из публичной в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD в феврале прошлого года. Главный актив компании находится на украинской территории - это Полтавская газонефтяная компания.

По состоянию на декабрь 2021 года крупнейшими акционерами JKX были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (им принадлежали 27,54% акций), а также Bridgewater Holdings Corp. Александра Шнира (19,97%).

Вас также могут заинтересовать новости: