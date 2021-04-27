В ОПЗЖ - почти два десятка кандидатов и докторов наук / фото УНИАН
У почти двух десятков действующих нардепов из ОПЗЖ есть научные степени: фракция насчитывает 13 кандидатов наук и пятерых докторов наук. Всего в состав ОПЗЖ в парламенте входят 44 депутата.
Об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные госреестра "Науковці України".
Список кандидатов наук во фракции ОПЗЖ:
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- Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;
- Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;
- Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;
- Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;
- Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;
- Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;
- Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;
- Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;
- Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;
- Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;
- Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;
- Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;
- Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.
Доктора наук:
- Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;
- Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;
- Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;
- Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;
- Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.
Защита диссертации нардепом Кивой
- Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка – Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.
- Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.
- После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.
- Сам Кива говорит, что "хайпует от своего поведения".
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