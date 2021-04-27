Накануне одиозный нардеп из партии Медведчука защитил кандидатскую диссертацию.

У почти двух десятков действующих нардепов из ОПЗЖ есть научные степени: фракция насчитывает 13 кандидатов наук и пятерых докторов наук. Всего в состав ОПЗЖ в парламенте входят 44 депутата.

Об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные госреестра "Науковці України".

Список кандидатов наук во фракции ОПЗЖ:

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Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;

Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;

Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;

Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;

Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;

Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;

Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;

Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;

Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;

Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;

Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;

Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;

Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Доктора наук:

Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;

Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;

Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;

Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;

Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

Защита диссертации нардепом Кивой

Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка – Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Сам Кива говорит, что "хайпует от своего поведения".

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Автор: Юрий Годован