В ОПЗЖ - почти два десятка кандидатов и докторов наук / фото УНИАН

У почти двух десятков действующих нардепов из ОПЗЖ есть научные степени: фракция насчитывает 13 кандидатов наук и пятерых докторов наук. Всего в состав ОПЗЖ в парламенте входят 44 депутата.

Об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные госреестра "Науковці України".

Список кандидатов наук во фракции ОПЗЖ:

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  • Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;
  • Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;
  • Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;
  • Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;
  • Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;
  • Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;
  • Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;
  • Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;
  • Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;
  • Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;
  • Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;
  • Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;
  • Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Доктора наук:

  • Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;
  • Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;
  • Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;
  • Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;
  • Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

Защита диссертации нардепом Кивой

  • Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка – Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.
  • Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.
  • После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.
  • Сам Кива говорит, что "хайпует от своего поведения".

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Автор: Юрий Годован