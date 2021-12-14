В то же время секретарь СНБО не исключает, что ситуация может измениться уже завтра.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что количество солдат, которое Российская Федерация стянула к границе, не представляет угрозы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам во время презентации системы мониторинга пользования недрами.

Он напомнил, что в октябре и ноябре в иностранных медиа появлялись сообщения о "больших передвижениях" российских войск у границ Украины.

"Мы этих больших передвижений не видели. Мы к этому просто привыкли. Мы понимаем, что происходит в тот или иной день, в то или иное время", - заявил Данилов.

"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Она есть постоянно. Начиная с 2014 года, мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Российской Федерацией. И это не наша вина. Мы ни на кого не нападали", - сказал секретарь СНБО.

"То, что сегодня есть, я могу сказать, что мы отслеживаем. Ситуация находится под контролем. Обучение они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание", - подчеркнул Данилов.

Он сказал, что Украина контролирует ситуацию, а разведка продолжает работать.

"То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление именно личного состава, когда непосредственно были солдаты (РФ), - это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим для нашей страны", - подчеркнул Данилов.

При этом, по его словам, РФ постоянно осуществляет передвижение техники.

Также он отметил, что Россия постоянно разворачивает лагеря у границ, но там на сегодня нет такого количества людей, которое стало бы угрозой для нашей страны.

"Но это не значит, что этого не будет происходить завтра. Мы находимся в крайне сложной ситуации", - добавил Данилов.

Он также призвал шире смотреть на процессы, которые происходят в мире, не только с точки зрения ситуации в Украине.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко