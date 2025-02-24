Кремль видит преимущество в затянувшихся переговорах по Украине и использовании поля боя для формирования своих условий.

Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

Как пишет The Wall Street Journal, Москва уже имеет богатый опыт использования военного наступления для улучшения своей позиции на переговорах. Эту стратегию Москва применяла, начиная с Сирии и заканчивая переговорами в Ялте во время Второй мировой войны.

В последние дни казалось, что политика США решительно меняется в пользу России. Однако воплотить этот сдвиг в соглашения за столом переговоров будет непросто. Путин преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.

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"Внутри Кремля есть значительные сомнения в том, что Трамп и его люди понимают всю трудность или сложность вопросов, которые необходимо решить", - сказал бывший советник Белого дома по России Томас Грэм.

Успех на поле боя подстегивает Путина

"По мере того как положение России на поле боя улучшается, русские только усиливают натиск", - говорит Сэмюэл Чарап, старший политолог из американского аналитического центра Rand. "Я могу только представить, что офицеры генерального штаба пытаются убедить Путина, что сейчас самое время надавить на газ и добиться максимальных территориальных захватов".

При этом Россия, скорее всего, будет настаивать на условиях, аналогичных тем, которые они обсуждали в Стамбуле в начале войны. На тех переговорах Россия потребовала, чтобы на украинскую территорию не допускалось иностранное оружие, а вооруженные силы Украины были сокращены до определенного размера.

Россия также хочет положить конец обмену разведданными между Вашингтоном и Киевом, который остается непризнанным ни одной из сторон и помогает Украине наносить удары по некоторым из наиболее чувствительных российских целей, сказал человек, осведомленный о позиции России.

Трамп изменил стратегию

Пока идут переговоры, у США есть средства давления на Москву, например, ужесточение ограничений на экспорт российской нефти или отправка Киеву еще большей военной помощи. Однако в последнее время Трамп дает понять, что предпочитает вежливый разговор, и помощники сокращают упоминания о санкциях.

По словам Грэма, в то время как Трамп пытается заключить быструю сделку с Кремлем, у него будет два варианта для продвижения переговоров - давить на Москву или давить на Киев. Недавняя резкая критика Зеленского со стороны Трампа указывает на то, что он решил оказать давление на Киев - более легкую цель из двух, считает Грэм.

Кроме того, Путин не хочет, чтобы администрация Трампа думала, что она может быстро избавиться от России как от проблемы, двигаться дальше и игнорировать отношения с Москвой.

"Они хотят взаимодействовать с Соединенными Штатами в течение некоторого времени", - сказал Грэм. "Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты или Трамп думали, что это вопрос двух или трех месяцев, чтобы все сделать, а теперь я просто сосредоточусь на Китае и забуду о русских".

Переговоры о прекращении огня

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. При этом она сделала предположение, что война может закончиться уже на следующей неделе.

Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это сделать невозможно - с гарантиями для Украины.

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