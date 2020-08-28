Существует насущная потребность в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем, подчеркнул мэр Киева.

Проект закона О Государственном бюджете Украины на 2021 год может содержать ограничение финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов.

Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания правления Ассоциации городов Украины, которое состоялось сегодня в столице.

«Действующая редакция бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект закона О Государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничение финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Следовательно, есть насущная потребность в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем», – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что для решения этой проблемной ситуации АГУ совместно с отдельными народными депутатами разработали и зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы» (№ 3614). Последний устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для «новых» сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, что были в городов областного значения и ОТГ. Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Законопроектом практически закладывается основа двухуровневого местного самоуправления: община – область. Сейчас проект одобрен только в первом чтении.

«Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта № 3614», – добавил Виталий Кличко.

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Автор: УНИАН