Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко ответил Зеленскому на выпады против Киева. В эфире ток-шоу Савика Шустера он напомнил президенту, с чем необходимо совместно бороться.

Читайте такжеКличко ответил, почему у него "напряженные отношения" с Зеленским"Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и много других. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам - личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель Ассоциации городов Украины - относительно тарифов, цены на газ. И это крайне важно - коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия", - сказал Кличко.

Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

"Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами", - подчеркнул лидер «Удара».

Кличко подчеркнул, что интересы людей должны быть выше политических амбиций.

«Убежден, что обострение ситуации может нести негативные последствия и дестабилизацию. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду драться», - подытожил лидер «УДАРа».

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Автор: Иван Бойко