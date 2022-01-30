Нардеп сказал, что получал снимки в стиле ню.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива утверждает, что в обществе падает мораль, и женщины становятся более доступными.

Нардеп в кулуарах Верховной Рады сказал, что сейчас "тр*хнуть легче, чем выпить чая", свидетельствует видео, опубликованное в Telegram.

Кива также поделился, что ему присылают разные фотографии, в частности, в стиле ню.

"…Мораль сегодня в обществе падает, женщины, к сожалению, становятся более доступные, что, если честно говоря, уничтожает тот интерес охоты, который в нас всегда присутствовал. Поэтому сегодня тр*хнуть легче, чем выпить чая", – заявил он.

Читайте такжеОдиозный Кива назвал вторжение России в Украину "освобождением"Напомним, в октябре 2019 года в Раде Илью Киву подловили на переписке с моделью, а позже появилось видео, на котором якобы запечатлено, как нардеп ласкает свои половые органы. После "мастурбации" Кива приподнял штанины, а потом подтянул носки.

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