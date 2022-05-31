Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что соответствующее решение принял Кабинет министров, утвердив его постановлением № 257 от 11 марта 2022 года.

Основными задачами Координационного штаба являются:

содействие осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам обращения с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов по обращению с военнопленными.

Для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения, действует Национальное информационное бюро.

Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).

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